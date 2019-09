PREMI ALLA CARRIERA

DONATO AVENIA

ROBERTO PERON

FRANCO CIANI

PAOLO VITTORI

TARGA ALLA MEMORIA

LUCIANO VENDEMINI

PREMI PER PERSONAGGI STORICI DEL BASKET REATINO

CARLO CICCAGLIONI

LUIGINO CERASA

RIETI - Torna il Memorial Giuseppe Gasperini arrivato all'ottava edizione, in memoria del giocatore del settore giovanile della Amg Sebastiani scomparso prematuramente negli anni '80. Per onorarne il ricordo domenica 29 settembre scenderanno in campo al PalaSojourner alle 20 la Zeus Npc e la Poderosa Montegranaro, che ha preso il posto di Roseto, costretta a dare forfait a causa degli infortuni. L'evento è organizzato da Carlo Nerici e Angelo Marchione dell'Asd Amici di Peppe in collaborazione con lo staff della Npc Rieti.ex giocatore vent' anni di lunga carriera in serie A ha militato anche in nazionale, a Rieti con NSB Basket nel campionato 2002/2003 ed allenatore nel 2011/12 con la Sebastiani Basket Club Rietiallenatore dal 1985 di molte compagini reatine sia squadre giovanili che femminili anche in serie A2, nel 2002/2003 viceallenatore nella promozione in serie A2 della AMG Sebastiani, nel 2007 allenatore dell' NPC in C2 poi sempre con l' NPC nel 2012 in serie B.attuale coach della XL EXTRALIGHT PODEROSA MONTEGRANARO nella sua carriera trent' anni di basket, lunga carriera e successi impreziositi da sette campionati vinti e una Coppa Italia DNBProbabile la presenza da premiare alla Carriera anche diun pezzo di storia del basket italiano, giocatore della BRINA negli anni della promozione i serie A 1972-73, ha vestito la maglia della nazionale per '78 partite vincendo un Campionato Europeo 1963 e partecipato a 3 Olimpiadi, vinti 6 scudetti OLIMPIA SIMMENTHAL MILANO e IGNIS VARESE e 2 COPPE DEI CAMPIONI, dal 2006 fa parte dell' ITALIA BASKET ALL OF FAME,ex giocatore anni '70 della BRINA AMG SEBASTIANI RIETI, uno dei pochi italiani che contrastava Dino Meneghin, pilastro della nazionale italiana, nel '76 Aldo Giordani gli diede il soprannome " IL NUOVO DUCA DI EDIMBURGO " a seguito di una storica vittoria contro la nazionale imbattibile della Jugoslavia ai preliminari delle Olimpiadi del '76, Luciano annullo' Cosic uno dei migliori pivot del mondo e segno' 15 punti, ci ha lasciato prematuramente nel 1977storico fotografo sportivo del basket reatino ai tempi delle vittorie in Coppa Korac dell' AMG Sebastianimassaggiatore e fisioterapista della AMG Sebastiani e della Virtus dal 1988 al 2009, molti giocatori sono passati sotto le sue sapienti mani, possiede una sensibilità delle mani e una competenza fuori dalla norma riguardo al corpo umano tanto che molti giocatori che sono passati sotto le loro attenzioni tornano spesso a Rieti, supportato anche dal figlio Benedetto laureatosi in medicinaInoltre siamo lieti di dare un riconoscimento con una TARGA a Sergio Pirozzi ex sindaco di Amatrice per il suo operato nel suo territorio, dove anche anche la nostra Associazione " AMICI DI PEPPE " ha contribuito con donazioni.