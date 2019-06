RIETI - Si è svolto con successo il I Memorial Stefano Colasanti, il vigilie del fuoco deceduto nell'esplosione di un'autocisterna lo scorso dicembre a Borgo Quinzio, sulla Salaria.



"Sabato e domenica scorsi, presso il Pattinodromo di Rieti - spiega una nota del presidente dei Veterani, Maria Cristina Tiberi - alla presenza della famiglia e dei Unvs Rieti, le società partecipanti sono state 6: Unvs Rieti, Proc. Cittaducale maschile, Real Vazia, Cittaducale femminile, Squadra Amici di Stefano, Special Olympics Cittaducale Amici.Molta commozione al momento della premiazione, fatta dalla famiglia di Stefano con il patrocinio dei Veterani presenti. Un ringraziamento a Fabio Nobili, il vice presidente Unvs Antonio Tavani, i componenti Unvs Luciano Festuccia, Donato Perotti, e tutte le squadre e le loro famiglie che hanno fatto da cornice a questo evento, in memoria di un eroe della nostra città. Ringraziamenti anche per il loro supporto alla Banda Musicale di Lisciano, ad Aria Sport per l'impianto, alla Croce rossa Rieti e famiglia Gambucci per la professionalità. Questa è la dimostrazione che insieme si può e che ancora qualcosa di buono questa società può dare come ha prontamente ricordato il presidente della squadra di Cittaducale Femminile Fabriazio Vasta, collaboratore nell'organizzazione di questo evento: "Vedere tutte queste persone qui, dimostra che Stefano credeva in ciò che faceva e lo ha dimostrato fino alla fine".La vincitrice del Memorial è stato il Real Vazia.