RIETI - Sabato e domenica prossimi il Pattinodromo di Rieti ospita il primo Memorial Stefano Colasanti, il vigile del fuoco che perse la vita lo scorso dicembre nell'esplosione di una autocisterna a Borgo Quinzio, sulla Salaria.“La manifestazione - ricorda una nota del presidente Unvs Rieti, Maria Cristina Tiberi - è stata voluta dalla famiglia in ricordo di Stefano con il patrocinio dei veterani che orgogliosamente hanno accettato la collaborazione, felici di ricordare un eroe della nostra città che ha dato la sua vita per salvarne altre, sportivo unico, impagabile e corretto, oltre che vigile del fuoco a nostro avviso speciale, coraggioso. Amava il suo lavoro e il prossimo, come ha prontamente dimostrato. Ringrazio tutti i collaboratori che con noi hanno contribuito all'organizzazione del Memorial, le squadre partecipanti, e in special modo la mia squadra Unvs Rieti che ha accettato immediatamente di partecipare onorati come anche gli altri. Poi ringraziamo Aria Sport per l'ospitalità, e la Croce Rossa di Rieti per la presenza offerta. Ringraziamo i ragazzi di Special Olympics che ci daranno una mano nel gestire le due giornate. Domenica 23 giugno ci sarà la Banda di Lisciano”.Sei le squadre:Unvs RietiAmici di StefanoSquadra Vigili del FuocoCittaducaleCittaducale femminileReal Vazia“Da circa due mesi - prosegue Tiberi - Unvs Rieti ha una nuova squadra di calcio a 11 con i seguenti componenti: Enzo Colasanti, Vincenzo Di Santo, Ito, Giuseppe Mazzetto, Claudio De Massimi, Roberto Grillo, Massimo Peverato, Antonio Del Monte, Fabrizio Massimi, Marco Petroni, David Graziani, Mattia Mei, Giuseppe Pezzotti, Alessandro Porfidi, Fernando Mazzilli, Alfredo Paris, Enzo Antonacci, Enisio Mei, Sergio Carmesini, Samuele Carmesini. Aranno il loro esordio al Memorial sabato 22 giugno come Veterani, ma già da tempo giocano insieme”.Sabato l'appuntamento al Pattinodromo è dalle 16 alle 18, domenica 23, finale alle 10.30.