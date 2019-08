RIETI - Il 22 agosto si svolgerà a Longone Sabino il 3° Memorial in ricordo di Chiara Capponi, prematuramente scomparsa nel 2016 a causa di un incidente stradale. La Pro-loco di Longone Sabino e la famiglia Capponi hanno organizzato per il terzo anno consecutivo, la manifestazione il cui tema sarà, come sempre, la musica, la vera passione e fulcro della vita di Chiara. A presentare la manifestazione sarà la giornalista della Rai, Isabella di Chio.



Quest’anno tutto sarà impreziosito dalla presenza della Fanfara dei Carabinieri di Roma che, a partire dalle 17.30, onorerà i presenti con un concerto. Presente anche la banda musicale “Attilio Verdirosi” di Longone Sabino che suonerà alcuni brani per sancire il gemellaggio con la Fanfara dei Carabinieri. A seguire si terrà una cena il cui ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore da installare nel Paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA