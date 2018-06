RIETI - E' passato quasi un anno dalla scomparsa di Alessio Graziani, il giovane di Villa Reatina morto in un incidente stradale con la moto il 5 luglio scorso. Gli amici vogliono ricordarlo con un memorial che si terrà domenica 8 luglio con ritrovo al Caffe 099 a Campoloniano alle 9.30, un'ora dopo la benedizione delle moto, poi giro turistico per il Cicolano e sosta a Borgo San Pietro (chalet Altobelli), infino il rientro intorno alle 13.30 e pranzo all'hotel Valentino a Vazia.



La partecipazione all’evento organizzato da Crazy Sheep costa 30 euro ed è comprensiva di gadget e pranzo. Per info e prenotazioni Simone 328/9497290 e Roberto 3484157557.

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA