Gioco-sport, Alda Merini: successo per la 18esima edizione del Memorial “Sabrina Barberini”

RIETI - In un PalaSojourner pieno di entusiasmo si è tenuta lunedì 5 giugno la 18esima edizione del Memorial "Sabrina Barberini", manifestazione gioco-sport unita al Progetto Young Atlhetes Special Olympics.

«Dopo il periodo del Covid finalmente siamo tornati in campo con una giornata dedicata ai bambini, allo sport e all’inclusione! Una manifestazione unica nel suo genere, per cui la scuola dell’Infanzia dell'Alda Merini ha creduto e crede da sempre nel valore educativo dello sport. Quest’anno abbiamo avuto un valore aggiunto che arricchisce tale esperienza ovvero l’adesione del nostro Istituto al progetto Young Atlhetes Special Olympics che ha visto coinvolti i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di Villa Reatina, di Vazia e di Campoloniano e le due classi prime della Scuola Primaria (1D Vazia, 1B Villa Reatina) Quirino Majorana e Sestilio Matteocci. Lo scopo prefissato è educare all’inclusione e far sì che tutti gli studenti con e senza disabilità intellettiva trovino nella scuola il bello dello sport come strumento di manifestazione».

«Il progetto è stato portato avanti dall’insegnante Ivieta la quale ha lavorato con grande professionalità ed empatia. Tutti i bambini si sono esibiti in percorsi psicomotori e perseguito obiettivi che rappresentano la base dalla quale partire per poter fare Scuola: rafforzamento degli schemi motori di base e complessi, rispetto del turno, sviluppo delle capacità relazionali, socializzazione, condivisione, inclusione, conoscenza dell’altro.

La giornata, ricca di commozione, è terminata con la coreografia in cui sono stati coinvolti tutti i bambini del progetto sulla base musicale “This is me”, questo sono io, in cui ogni bambino ha manifestato la propria potenzialità di espressione e manifestazione… ognuno è diverso perché è unico!»

«Doveroso ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione della manifestazione. Un ringraziamento speciale alla dottoressa Roberta Cuneo, presidente della provincia di Rieti e al consigliere provinciale Maurizio Ramacogi che hanno mostrato sensibilità, professionalità e completa disponibilità nell'offrire alla scuola e ai bambini la struttura del Palasojourner per poter svolgere l'intera giornata dedicata allo sport. Un grazie ad Alberto Milardi che mostra sempre particolare attenzione e cura nel donare le medaglie ai bambini, come simbolo di socialità. Grazie al Dirigente Scolastico professoressa Irene Di Marco per il costante appoggio. E soprattutto grazie ai bambini, alle famiglie e al personale tutto che non si tira mai indietro per sostenere la nostra scuola».