RIETI - Dopo il successo del primo evento – “Un Borghese piccolo piccolo” con Massimo Dapporto – il Teatro Flavio Vespasiano si prepara ad ospitare il secondo appuntamento della Stagione di prosa. Sabato 19 gennaio alle 21 in prima nazionale andrà in scena “Melampo” per la regia di Massimo De Rossi, con Carlo Lizzani, Stefano Messina, Claudia Crisafio e Rita Tersigni.



Si ricorda che il botteghino sarà aperto lo stesso giorno con orario 10-13 e 16-inizio spettacolo.



Telefono botteghino: 0746271335. Ufficio informazioni Teatro: 0746287318.