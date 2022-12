Nelle scuole un Babbo Natale carico di doni della Medihospes, per i bambini spettacoli di animazione

RIETI - Con il Natale alle porte la cooperativa sociale Medihospes, che ha in gestione il servizio di assistenza educativa culturale a Rieti, ha desiderato festeggiare insieme a tutti i bambini dei cinque plessi scolastici del Comune. Protagonisti assoluti un Babbo Natale e il suo fidato assistente elfo: dalle loro sacche natalizie hanno tirato fuori doni per gli istituti come tablet, casse audio per computer, dispositivi sanitari e materiale di cancelleria.

Prima però di consegnare i presenti, Babbo Natale e il suo amico elfo hanno intrattenuto i piccini con spettacoli di animazione e magia.

«Vorrei ringraziare i servizi sociali del Comune di Rieti e in particolare l’assessore Palomba per il supporto anche in occasione di queste due giornate di attività e sensibilizzazione – dichiara Mario David, coordinatore Lazio 2 per la Medihospes – I miei ringraziamenti vanno anche agli istituti per la loro disponibilità e accoglienza e all’associazione Tata Mary per la preziosissima collaborazione».