RIETI - Dopo oltre quarant’anni di onorata carriera, la dottoressa Gabriella Petrangeli è stata collocata in pensione. Medico di famiglia a Configni e a Cottanello, Petrangeli finisce con i primi mesi del 2021 la sua missione di medico di base del territorio, con pazienti anche in altri paesi oltre, appunto, Configni e Cottanello. E proprio nell’ultimo consiglio comunale a Cottanello, l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente la dottoressa, «che - come ricorda il sindaco Roberto Angeletti - ha prestato servizio ininterrottamente come medico di base in paese dal 1980. Ha profuso impegno per la collettività, garantendo il servizio medico in un territorio vasto, con bassa densità di popolazione, prevalentemente abitato da persone anziane, spesso sole, che necessitavano di assistenza quanto di vicinanza. Stabilendo la propria attività in paese - prosegue Angeletti - la dottoressa Petrangeli non solo ha prestato servizio in modo lodevole ed impeccabile, attenta e tempestiva nei confronti dei suoi assistiti, ma ha anche intessuto relazioni con la comunità che vanno ben oltre il rapporto medico-paziente, instaurando un clima di profonda fiducia con gli stessi suoi pazienti e concittadini. Grande il suo apporto e supporto in questi difficili mesi di pandemia, sempre al fianco dei suoi pazienti, specialmente i più deboli ed esposti». Il consiglio ha omaggiato la dottoressa ringraziandola di quanto riassunto dal sindaco.

Le prospettive

Ora però a Cottanello, così come a Configni, si apre il tema della sostituzione e del fatto che gli assistiti dei due comuni si ritrovino a dover fare i conti con l’assenza del medico. «Ci siamo attivati - aggiunge Angeletti - con il collega sindaco di Configni, chiedendo alla Asl di Rieti uno o due sostituti che, in via provvisoria, possano garantire continuità assistenziale per i pazienti e poi, tempi burocratici permettendo, l’assegnazione di un nuovo medico di base. I tempi per questa seconda opzione non si annunciano, però, brevissimi».

Il precedente

In realtà, gli esempi della vicina Casperia - che aveva vissuto una situazione simile nel recente passato - così come sta succedendo a Fara Sabina, suggeriscono pazienza per avere di nuovo un medico di base titolare.