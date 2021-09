Sabato 18 Settembre 2021, 00:10

RIETI - Posto vacante a Magliano Sabina tra i medici di famiglia. A dare l’ufficialità della notizia, dopo che da qualche giorno gli ex assistiti del dottor Angelo Perziani, andato in pensione, stavano chiedendo informazioni su chi avrebbe preso il suo posto sempre più insistentemente, è stato il sindaco Giulio Falcetta. La problematica non è nuova per il territorio della Sabina, che solo poco tempo fa aveva già vissuto la vacanza del medico titolare per mesi a Casperia e la causa è sempre la stessa: la rinuncia, a pochi giorni della presa di servizio del sostituto designato dalla Azienda sanitaria locale.

La spiegazione

«Ringraziamo Perziani per i tanti anni di servizio a Magliano Sabina e gli auguriamo ogni bene per il futuro, così come ringraziamo gli altri componenti dell’Ucp (Unità di cure primarie) per essere stati propositivi nel cercare di minimizzare le problematiche all’utenza - osserva il sindaco Falcetta. - La Asl di Rieti e, in particolare, il Distretto sanitario, si sono attivati per tempo nella sostituzione del dottor Perziani. Purtroppo, il medico sostituto ufficiale, a pochi giorni dall’entrata in servizio, ha rinunciato all’incarico per motivi familiari. Ciò ha generato una necessaria riorganizzazione, con la Asl e il Comune di Magliano Sabina uniti per trovare la soluzione più consona, nonostante i pochi giorni a disposizione».

La soluzione

Da lunedì prossimo, 20 settembre, sarà comunque attivo il nuovo sostituto a tempo individuato dall’Azienda sanitaria locale, che ha chiesto al Comune di Magliano Sabina di mettere a disposizione un locale per ospitare il medico. «I cittadini di Magliano Sabina - conclude Falcetta - avranno comunque la possibilità di transitare a medici del territorio che non hanno ancora raggiunto il massimale presso l’Ucp o di recarsi dal sostituto dal 20 settembre nei locali al piano terra del Comune».