RIETI - Riattivato l’ambulatorio medico in un Comune della Sabina: da tre settimane, da quando medico di base precedente era stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età, l'ambulatorio era rimasto chiuso e i 1.500 mutuati senza medico di base.

Da oggi si riparte, anche se in via provvisoria, con il primo dei due medici individuati dalla Asl di Rieti per tamponare l’emergenza.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 17 FEBBRAIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA