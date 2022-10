Idee con la firma del Maxxi per la rinascita di Amatrice

RIETI - “Ricostruire e valorizzare il territorio e il centro di Amatrice con progetti innovativi e condivisi”: questo il tema di discussione del forum pubblico che si svolgerà domani ad Amatrice, presso l’Auditorium della Laga, dalle 9.30 alle 18. “Idee per Amatrice: la cultura della ricostruzione, la ricostruzione con la cultura” è organizzato dalla Fondazione Maxxi, per incarico del commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2016.

Sarà un momento di confronto pubblico a cui, tra gli altri, parteciperanno il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, il commissario Giovanni Legnini, l’assessore della Regione Lazio Claudio Di Berardino e la presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri. Con l’accordo dell’amministrazione comunale, Fondazione Maxxi mette a disposizione «la propria esperienza e la propria competenza nell’ambito di iniziative culturali e di progetti volti alla qualità architettonica per riattivare, tramite l’architettura e la cultura, la vita del centro storico di Amatrice».



I temi

Due sono i fronti operativi: uno sarà l’organizzazione di tre concorsi di progettazione e l’altro la realizzazione di forum sulle prospettive della ricostruzione. Sarà presentato il sito web ideeperamatrice.it, che mira ad allargare e attivare la partecipazione della cittadinanza. I tre concorsi di progettazione architettonica curati dal Maxxi riguardano tre aree di grande valore simbolico nel centro storico di Amatrice come spiegano gli organizzatori: «Lo spazio dell’ex chiesa di San Giovanni, destinata a trasformarsi in piazza, centro di socialità e di cultura; quello dell’ex chiesa di San Giuseppe, che mira a ospitare spazi espositivi e laboratori d’artista e l’area che comprende l’ex cinema Garibaldi, destinata a trasformarsi in “parco della memoria”».

Il programma, dopo i saluti moderati da Mario Sensini, prevede alle 11 un percorso di condivisione e partecipazione: Dal “gruppo borghi” al sito web “Idee per Amatrice”. A seguire: “Innovazione architettonica e identità storica del territorio. Una riflessione sulla ricostruzione tra opere in via di realizzazione e nuovi concorsi di progettazione”, moderato da Elena Polidori con la partecipazione di Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano e progettista della Casa del futuro e di Pippo Ciorra (Università di Camerino Senior curator di Maxxi Architettura). La giornata proseguirà alle 14.30 con l’incontro dal titolo: “Le risorse culturali per la rinascita di Amatrice: il museo civico Cola Filotesio come crocevia di un nuovo sistema di percorsi museali”.