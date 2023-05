Asl, Mauro Maccari: «Investire sul valore delle risorse umane dell’Azienda e lavorare nella massima trasparenza»

RIETI - Si è svolta questa mattina, presso l’aula Magna della Asl di Rieti, la conferenza ctampa di presentazione del Commissario Straordinario della Asl di Rieti Mauro Maccari. Erano presenti, l’on. Paolo Trancassini, Manuela Rinaldi, Assessore regionale ai lavori pubblici, politiche per la ricostruzione, viabilità e infrastrutture, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, i consiglieri regionali Michele Nicolai e Eleonora Berni e numerosi Sindaci del territorio.

“Investire sul valore delle risorse umane dell’Azienda e laCopiavorare nella massima trasparenza nell’interesse della salute dei cittadini sono alcune delle priorità del mandato che mi accingo a svolgere. L’attenzione nel territorio sarà alta al fine di costruire una sanità ancora più vicina alle persone, in grado di superare le disuguaglianze.

Massima, sarà la condivisione di idee e progetti in vista della sfida del PNRR e della costruzione del nuovo Presidio ospedaliero, la cui organizzazione interna potrà avvalersi della collaborazione delle Aziende ospedaliere e della clinicizzazione dei reparti, una soluzione questa di cooperazione con le grandi strutture universitarie in grado di contribuire sia in termini di progettualità di attività scientifica e didattica, che di reperimento di nuove professionalità. Proprio perché credo nello strumento della condivisione, nei prossimi giorni avvierò una serie di incontri; con le Istituzioni e gli Ordini professionali, ma anche con le Associazioni di volontariato, elemento fondante delle funzionalità del territorio e del sistema sanitario locale” – è quanto dichiara il Commissario Straordinario della Asl di Rieti Mauro Maccari.