© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ morto ieri, lunedì 26 agosto, Maurizio Balducci. Un nome che di primo acchito potrebbe non dire nulla ma che è legato a Rieti e alla Amg Sebastiani Basket. Perugino, cresciuto nel settore giovanile dell’Arrigoni, vinse il titolo italiano allievi 1979 giocando insieme a Luca Colantoni e all’attuale presidente della Npc, Giuseppe Cattani, tutti nati nel 1964.Balducci, ala-pivot di due metri, fece anche qualche apparizione in panchina in serie A, ma dei problemi fisici alla schiena gli negarono la carriera da giocatore di alto livello che avrebbe sperato di vivere. Dopo qualche esperienza nelle serie minori negli anni ‘80, la volontà di non abbandonare il basket lo spinse a diventare procuratore a metà anni ‘90 per dare vita a una carriera che gli ha dato le soddisfazioni mai ottenute giocando.La lista di giocatori rappresentati è lunga e di altissimo livello, basti citare il più importante: il fuoriclasse lituano Sarunas Jasikevicius che ha giocato anche nell’Nba (Indiana e Golden State) attuale coach dello Zalgiris Kaunas. Uno dei molti giocatori dell’est europeo rappresentati da Balducci il quale, per primo, puntò a scoprire talenti in un mercato dove nessuno, a occidente, avrebbe mai pensato di puntare.