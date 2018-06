RIETI - Partiti gli esami di maturità per 1.272 studenti in tutto il Reatino.

Dalle 8.30, i candidati sono alle prese con il tema d'italiano, prova unica per tutti gli indirizzi: tempo 6 ore. Giovedì sarà la volta della prova d'indirizzo, lunedì 25 il quizzone.



Per il tema d'italiano, le tracce riguardano Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Quindi tracce su Moro e De Gasperi e sulla bioetica.

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:55



