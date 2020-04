RIETI - Aspettando le disposizioni del Ministero e più in generale del Governo, sulle date e quello che succederà dopo il 13 aprile data l'emergenza coronavirus. Di sicuro ci sarà una proroga sulla riapertura delle scuole, mentre aumentano interrogativi e dubbi specialmente in vista degli esami di maturità. Questo non solo tra gli studenti, ma anche tra il corpo dei docenti. Preso atto dopo le parole del Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina che, comunque vada, l’anno scolastico sarà validato e non si andrà in aula per corsi di recupero e quant’altro tra luglio e agosto, resta da risolvere il nodo degli esami di Stato.

Gli esami di maturità

Intanto quella che sarà la formula (se solo orale, oppure con gli scritti ed eventualmente come), la composizione delle commissioni esaminatrici, anche se un accenno il Ministro lo aveva fatto avanzando l’ipotesi di presidente esterno e tutti i membri interni, poi il sistema delle valutazioni, cosa questa non di poco conto nella prospettiva degli studenti in vista dei test d’ingresso alle Università. Intanto, come si fa lezione, a che punto si è con i programmi, la didattica online e come si organizza un istituto, tra i più grandi della provincia, il Gregorio da Catino di Poggio Mirteto.

La preside

Al Polo didattico di Poggio Mirteto, oltre mille studenti nei vari istituti, tra licei e tecnico professionali, abbiamo sentito il parere del dirigente scolastico, la professoressa Maria Rita De Santis. «Siamo davanti a una situazione nuova, di emergenza e del tutto imprevedibile della quale, ovviamente, nessuno può prevedere l’evoluzione e soprattutto i tempi. La nostra scuola come struttura informatica e strumenti era già ben messa e con i fondi ministeriali arrivati, ci siamo subito attivati per sopperire a quelle situazioni di difficoltà di studenti che non avevano supporti informatici per poter accedere alla didattica a distanza. Detto ciò, va rimarcato che ognuno sta dando il meglio di sé tra i professori che lavorano sulle piattaforme informatiche e gli stessi alunni che hanno compreso e si stanno impegnando in maniera lodevole. Certo è che le difficoltà ci sono, in primis i collegamenti al web che in alcune zone non sono ottimali, ed in più si lavora spesso su sistemi sovraccarichi con milioni di ragazzi di tutta Italia che la mattina si collegano per la didattica a distanza. Volendo usare una metafora ci siamo dovuti attrezzare facendo prove di didattica a distanza in tempo di guerra. La buona volontà e la professionalità del corpo docente da un lato, il fatto di trovare ragazzi la cui risposta è stata eccellente dall’altro, ha fatto sì che tanti problemi che questa situazione di colpo ha generato fossero superati, o almeno in parte. Problematiche naturalmente ne restano anche perché la funzione educativa è fatta di rapporti e relazioni tra studenti e professori e tra gli stessi alunni e tutto ciò è possibile solo stando in classe ma come si dice, in questa fase, bisogna fare di necessità virtù. In tutto ciò siamo in attesa delle disposizioni ministeriali che quanto prima dovranno dissipare ogni dubbio su come si svolgeranno le prove di esame, quali saranno le decisioni sulle commissioni. Da parte nostra come Istituto stiamo cercando di fare il massimo nel rispetto degli studenti, della didattica e del nostro ruolo di insegnanti ed educatori».

