RIETI - Seconda prova scritta, oggi, per l'esame di maturità, che nel Reatino vede interessati 1.247 studenti.

E' la prova scritta di indirizzo, quella che ha fa registrare maggiori novità rispetto al recente passato. Tra gli alòtri, al liceo Classico, c'è sia Latino che Greco, allo Scientifico sia Matematica che Fisica.



Al liceo Classico sono uscite versioni di Tacito per il Latino e di Plutarco per il Greco. © RIPRODUZIONE RISERVATA