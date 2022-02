Tripletta d'oro per Furlani ai Tricolori U18: alto, lungo e staffetta. Poi lancia la sfida nel basket a Tamberi: «Gimbo, quando vuoi ci sono per l'uno contro uno»

RIETI - Tripletta d'oro per Mattia Furlani. L'atleta della Studentesca Milardi entra nella storia della società, portandosi a casa 3 successi ai Campionati Italiani Allievi indoor che si sono appena conclusi ad Ancona. Nella prima giornata di gare Furlani aveva vinto il salto in lungo, oggi ha bissato nel salto in alto e ha concluso l'opera vincendo la staffetta 4x1 giro contribuendo al tempo di 1'31"48 con un'ultima frazione a velocità pazzesca. Un fine settimana da incorniciare per l'atleta reatino, che eguaglia l'impresa di Massimiliano Donati, unico rossoblù che era riuscito a conquistare 3 medaglie d'oro in una sola competizione.

A iun passo dal record

Furlani ha stravinto la gara dell'alto chiudendo con 2,13 metri, staccando di 15 centimetri Filippo Rodighiero dell'Assindustria Sport, secondo in classifica. Il salto vincente di Furlani è stato quello a 2,04, poi il talento reatino ha puntato al record italiano Allievi indoor nell'alto, fermandosi a soli 2 centimetri dal 2,15 fatto un anno fa da Edoardo Stronati. Un bis nei salti, dopo il 7,47 che gli è valso il titolo italiano nel lungo conquistato sabato nella prima giornata di gare ad Ancona. «Ho sempre amato il salto in alto e il mio percorso continuerà sull'alto - dichiara alla Fidal - Il lungo è più uno svago, ma mi diverto tantissimo a farlo. Sono state due gare andate bene: nel lungo ho provato a fare la miglior prestazione di Andrew Howe e nell'alto ho provato a fare la stessa cosa. Spero di fare il record nella prossima gara, che sarà sempre qui ad Ancona fra una settimana, negli Assoluti indoor. Sarò di nuovo qui in pedana e cercherò di dare il massimo».

La sfida

A fine gara Furlani s'è lasciato andare anche al lancio di una sfida particolarissima. Il reatino è appassionato di basket proprio come il campione olimpico di alto Gianmarco Tamberi, che due sere fa è stato protagonista nell'All Star Game Nba che si è giocato a Cleveland dove ha segnato 15 punti con 2 schiacciate. «Ho giocato a basket per un paio d'anni - ha detto Furlani - mi piace tantisismo e lo seguo ancora. Spero un giorno di fare un uno contro uno con Tamberi. Gimbo, quando vuoi ci sono per una partita».