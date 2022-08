Mondiali U20 a Cali, Mattia Furlani è ottavo nel salto in alto. Il 10 agosto sarà a Montecarlo nel lungo

RIETI - Mattia Furlani chiude all'ottavo posto la finale dell'alto ai Mondiali under 20 a Cali, dopo essere arrivato settimo in quella del lungo. Gara condizionata dalla pioggia incessante che è iniziata a cadere all'inizio della finale. Furlani commette un primo errore a 2,00, poi salta al primo tentativo 2,05 e sbaglia i tre salti a 2,10. Farlani ha un personale di 2,17 (stagionale 2,16).

Un po' di delusione per il 17enne talento delle Fiamme Oro e della Studentesca Milardi, bicampione europeo U18 (alto e lungo), che ha gareggiato contro atleti di due anni più grandi. Ora tornerà in pedana nella tappa di Montecarlo della Wanda Diamond League in programma mercoledì 10 agosto.