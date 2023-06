Superlativo Mattia Furlani: 8,24 a Hengelo, è record italiano U20. Battuto il primato di Howe del 2004

Domenica 4 Giugno 2023, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 18:37







RIETI - Mattia Furlani superlativo anche a Hengelo. Il lunghista delle Fiamme Oro cresciuto nella Studentesca Milardi ha centrato in Olanda il record italiano under 20: 8,24 al primo salto (con vento contrario di 0.9), poi un 8,14, un nullo, 7,91, 7,70 e rinuncia all'ultimo salto. Misura che gli ha permesso di vincere la gara. Dopo 19 anni battuto il primato di Andrew Howe (8,11 a Grosseto nel 2004 quando vinse l’oro mondiale U20). Manca un solo centimetro per lo standard dei Mondiali di Budapest, diventa il quarto italiano di sempre a soli 18 anni, come riporta il sito della Fidal.