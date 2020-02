© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mattia Caroli torna in tour tra Austria e Germania portando con sé un nuovo progetto musicale. In questa nuova serie di concerti on the road, Caroli non sarà infatti accompagnato dalla sua band “I fiori dei Male”, ma presenterà un repertorio da solista, che presto potremo ascoltare anche sotto forma di EP.Un’altra esperienza dal respiro internazionale per l’artista reatino, che per la prima volta condividerà il palco con Foscari, collega della scena romana, noto per essere arrivato alla finale di Musicultura 2019.Due repertori distinti che si fonderanno nel corso delle 8 serate previste, durante le quali Caroli presenterà alcuni brani inediti, mentre Foscari canterà i pezzi del suo album “I Giorni del Rinoceronte”.«Si tratta della nostra prima esperienza da solisti e per questo siamo molto emozionati», dichiara Caroli, in attesa di iniziare questa nuova avventura con la data di venerdì ad Ehrwald in Austria, per proseguire fino al 29 Febbraio con concerti anche Monaco e Asburgo.