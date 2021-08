Mattia Caroli & I Fiori del Male firmano la colonna sonora dello spettacolo teatrale “Ex Voto”

Mercoledì 4 Agosto 2021, 18:10

RIETI - Da domani fino a domenica, a Posticciola andrà in scena "Ex Voto", spettacolo teatrale ispirato al Faust di Goethe. Un evento che si inserisce all'interno del Festival Castello dei Destini Inventati e che vede la regia di Alessandro Cavoli e la collaborazione di altri artisti reatini. È made in Rieti anche la colonna sonora che accompagnerà la rappresentazione, firmata da Mattia Caroli & I Fiori del Male, con pezzi sia in italiano che in inglese.

I brani sono quasi tutti inediti ed hanno alle spalle una fonte d'ispirazione insolita: «Ci siamo ispirati alle colonne sonore di Tarantino e David Lynch, poiché anche lo spettacolo tratta il tema del grottesco e dell'ironico» svelano dalla band. In "Ex Voto" in effetti l'aspetto musicale non è un dettaglio da poco: «I tappeti sonori intervengono sulle azioni degli attori e ne enfatizzano i movimenti - spiegano Caroli e compagni - può anche succedere che i suoni trasportino i personaggi in viaggi spazio temporali, quasi soffocando la loro voce». Una prova inconsueta per la band retina, che in attesa di poter tornare in tour più a lungo raggio, promette prossimamente dei live nella nostra provincia.

Si prospetta quindi uno spettacolo poliedrico quello in scena nella frazione di Rocca Sinibalda, sicuramente da seguire con occhio (ed orecchio) attento.