Mattia Caroli & I Fiori del Male tornano con il brano “Duplicità”. Dal 6 giugno il nuovo tour in Germania e Austria

RIETI - Sonorità ricercate ispirate alla musica elettronica del passato incorniciano un testo che ricorda Baudelaire e che parla del ricongiungimento di due amanti. Tutto questo è racchiuso nei circa 4 minuti di "Duplicità", ultimo pezzo inciso dalla band reatina: «L'incontro tra i due protagonisti, avvenuto durante una festa, è carico di tensione erotica e di visioni oniriche che evocano ricordi passati, mentre l'uso del moog e degli arpeggiatori richiama la musica elettronica degli anni '80 - spiegano dalla band - Il testo, ispirato alla poesia di Baudelaire e Dylan Thomas, offre immagini simboliche e cosmiche aprendo uno spiraglio di speranza per i due innamorati».

Dopo molti lavori in lingua inglese, "Duplicità" si aggiunge alla lista dei pezzi scritti in italiano da Caroli e i Fiori del Male, che per questo brano ringraziano anche il co-produttore Stefano Barone per il lavoro svolto in studio, mixando sonorità grunge-rock con elementi di musica elettronca.



A completare il tutto c'è poi il videoclip diretto dal regista inglese Samuel Larn, che con l'intelligenza artificiale ha creato «un'esperienza visiva unica», come sottolineano dalla band.

Nel filmato visioni surreali e oniriche restituiscono un senso di nostalgia, in un flusso continuo di colori e pianeti e con alcune coppie che si abbracciano guardando l'orizzonte e aprendo uno spiraglio di luce.

Ora è tempo di fare i bagagli per il gruppo reatino, pronto a partire per un nuovo tour dal 6 al 15 giugno tra Germania e Austria, portando di nuovo dal vivo brani come "Blues Man", "Throwing Out All My Fear" e "She Seemed To Be Crying", tra le altre.