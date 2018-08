di Lorenzo Bufalino

RIETI - Seconda giornata di gare a Berlino dove sono in corso i campionati Europei assoluti di atletica leggera. Ottime notizie nella mattina grazie alla gara di Matteo Galvan nelle batterie dei 400 metri. Il vicentino di stanza a Rieti allenato da Chiara Milardi, ha corso il personale stagionale con il tempo di 45.48 con cui si è piazzato in seconda posizione nella sua batteria. Con questo piazzamento il finanziere, primatista Italiano della specialità, si qualifica direttamente per la semi finale di domani delle ore 19.30 dove esordirà anche l'altro "reatino" Davide Re. Nel pomeriggio spazio alle semifinali dei 100 metri con Anna Bongiorni e Ivet Lalova-Collio

Martedì 7 Agosto 2018



