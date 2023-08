Matteo Carconi giocherà nella Primavera del Gubbio e punta a seguire le orme di papà Pietro

RIETI - Dopo quattro anni tra le fila della Ternana il giovane calciatore reatino, Matteo Carconi rimane in terra umbra e firma con la Primavera del Gubbio. Classe 2006, per Matteo si apre ora un importante scenario professionistico con il campionato di Primavera 3 – Girone B – nella compagine del Gubbio guidato dall’ex Juventus Davide Baiocco. Dallo scorso anno era approdato in prestito al Gubbio ma quest’anno è arrivata la firma fortemente voluta dall’intero staff umbro per blindare in rossoblu il talento reatino.

Un talento sempre in ascesa e che nel primo anno con la Ternana lo aveva portato sugli scusi laureandosi capocannoniere tra i 10 migliori laterali d’Italia con ben 9 reti in 10 partite. Neanche il periodo di stop dovuto alla pandemia ha fermato Matteo che si era messo in evidenza suscitando l’interesse di squadre di serie A tra cui l’Inter.

Dopo una fase inziale di fisiologico adattamento Matteo Carconi si è imposto con autorità all’interno nella rosa del Gubbio arrivando anche ad allenarsi nella prima squadra guidata dal tecnico Piero Braglia.

«Ringrazio amici e famiglia per il supporto – ha commentato Matteo – ed in particolare mio padre. Ora non vedo l’ora di proseguire il cammino iniziato la scorsa stagione». Ed in effetti il talento in casa Carconi sembra essere un “affare” di famiglia e insito nel dna. Matteo infatti è il figlio di papà Pietro con trascorsi calcistici di altissimi livelli.