Ultimo aggiornamento: 10:43

RIETI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Amatrice dove viene inaugurata ufficialmente la nuova scuola Romolo Capranica. Presente, tra gli altri, il presidente di Fca, John Elkann, il presidente della Regione Nicola Zingaretti, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti."La ricostruzione non si ferma con la scuola - sottolinea Mattarella - ma con l'ospedale, la casa. L'impegno va non solo riconfermato ma tradotto in pratica. Sono le aree interne, essenziali per il nostro Paese. Va data loro l: opportunità. Qui deve riprendere la vivacità e dinamicità a partire dai ragazzi".Il presidee Barbonetti ricorda Sergio Marchionne, che dono’ 7 milioni di dollari canadesi per la scuola, auspicando ora che il campus della scuola venga a lui dedicato. Il sindaco Fontanella ricorda l’impegno quotidiano per la rinascita."Amatrice diventerà l'orgoglio dell'Italia".Il commissario Piero Farabollini ricorda il campus di 4000 metri quadrati come luogo di convivenza e socializzazione.Il governatore Zingaretti ringrazia tutti i sindaci e le istituzioni. "Il cammino è lungo e non sarà facile ma si sta agendo. Grazie a straordinarie persone come il gesto di Marchionne. L'impegno è andare avanti su scuola, casa , formazione, imprese. Sono approvati 270 interventi pubblici".Il ministro Bussetti sottolinea "l'impegno di tutti. Ci siamo stati e ci saremo sempre. L'edilizia scolastica è una priorità". É poi la volta di Silvia, studentessa dello scientifico che ringrazia per la scuola ma auspica che anche il paese possa rinascere come prima"