RIETI - Un gruppo folcloristico di venticinque elementi, tra orchestrali e ballerini, ha accompagnato la sposa Tiziana Buldini, attrice di origine del Reatino, nel percorso a Capri dall'Hotel Quisisana ai Giardini di Augusto, dove è stato celebrato il matrimonio in uno scenario adornato da fiori.Dopo la cerimonia, gli sposi, accompagnati da canti napoletani tradizionali, sono giunti per la festa al Capri Rooftop, dove lo sposo, l'avocato Ciro Pellegrino, ha duettato con i solisti del gruppo Scialapopolo.Ecco gli ingredienti principali della festa: piatti tipici della cucina napoletana (persino i confetti erano al gusto di pastiera); torta nuziale preparata in diretta con frutta e macaron coloratissimi; fuochi d’artificio da mare, partiti al momento del brindisi, con i Faraglioni illuminati a giorno, ai quali hanno fatto seguito le sirene delle imbarcazioni ormeggiate in rada, che hanno così voluto salutare gli sposi; musica dal vivo eseguita dalla band Eclissi di Soul.