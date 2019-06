RIETI - Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta questa mattina a Stimigliano. Motivo della visita quello della celebrazione del matrimonio con rito civile di una sua amica. Non tra gli ospiti, ma celebrante come Ufficiale di Stato civile su delega del sindaco Franco Gilardi.



LA STORIA

La coppia di sposi di Roma, avevano conosciuto la Sabina e in particolare Stimigliano, durante un giro fuori porta, da fidanzati, ed essendo rimasti colpiti dal centro storico e dalla piazzetta antistante il Municipoi (piazza Roma) avevano subito deciso che sarebbe stato lì che si sarebbero scambiati il fatidico “sì” e le fedi nuziali. Espletate le formalità di rito è arrivata la richiesta al sindaco Gilardi: se era possibile fare delega a celebrare ad una amica della sposa. Procedura questa prevista dalle norme e dal diritto. Alla domanda chi fosse l’amica la risposta è stata “il ministro della difesa Elisabetta Trenta”. Il resto è già storia col ministro che è arrivata questa mattina a Stimigliano accolta dal sindaco Gilardi il quale ha poi consegnato delega e fascia da primo cittadino e fatto da “angelo custode” all’Ufficiale di stato civile Elisabetta Trenta, tornata ad essere ministro a cerimonia conclusa.

LA CERIMONIA

Il rito si è stato celebrato all’aperto nella piazzetta ormai meta di numerosi matrimoni civili, vista la bellezza e la particolarità del luogo. Al termine della cerimonia le foto di rito e poi il pranza presso il ristorante L’Oasi di Vescovio ai piedi del plurisecolare Santuario, altra bellezza della Sabina che il ministro ha avuto modo di vedere in questa sua giornata nel Reatino. “E’ stato un onore oggi per me cedere per qualche minuto la mia fascia da Sindaco al Ministro della Difesa - a parlare con un pizzico di emozione il sindaco di Stimigliano Franco Gilardi- stamattina alle 12, nella sede comunale, il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta infatti ha officiato un matrimonio. Abbiamo fatto visitare al Ministro il nostro comune e le abbiamo mostrato la bellezza di Stimigliano, porta della Sabina”.

