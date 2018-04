di Sabrina Vecchi

RIETI - Un vecchio materasso con le molle tutte arruginite e la carcassa di un firgorifero - nascosti tra la fitta boscaglia - sono stati trovati e recuperati per un corretto smaltimento dai «volontari per forza» di Benito Rosati a Colle San Mauro, nella mattinata di oggi.



Ancora una volta dove non arrivano le istituzioni a ciò deputate e dove l'inciviltà dei cittadini la fa da padrone, sono i «volontari per forza» a metterci una pezza. Un fatto che dovrebbe far riflettere in molti.

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA