© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Matera è stato escluso dal campionato. Una notizia che era già nell'aria, una notizia che, in un certo senso, era stata "autoproclamata" dal club lucano, che dopo aver chiuso il 2018 schierando la formazione Beretti, aveva iniziato a non presentarsi per disputare le gare, ultima in ordine cronologico quella contro la Cavese di mercoledì scorso.Esclusione dal campionato dunque e una ammenda di 10.000 euro, anche se la vera notizia che riguarda il Rieti è un'altra. E' stato infatti deciso che non verranno tolti i punti acquisiiti, ma verrà assegnato un 3-0 "d'ufficio" a tutte le squadre che affronteranno il Matera da qui in avanti. L'esclusione del Matera apre anche uno scenario nuovo, anche se non del tutto, sulle retrocessioni. A questo punto, a scendere in serie D nel girone C sarà solamente un'altra squadra e non è detto che si giocheranno i playout. Se tra la penultima e la terz'ultima ci fossero 8 o più punti di distacco allora ci sarebbe un'altra retrocessione diretta. Per fare un esempio con la situazione attuale la Paganese (9 punti), avendone 10 di distacco dal Bisceglie (19), sarebbe retrocessa in serie D. Questo lo scenario ipotizzabile al momento ed il più plausibile, anche se l'ultima parola spetterà alla Lega.