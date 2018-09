di Umberto Leoncini

RIETI - La delusione in casa Rieti dopo la sconfitta per 2 a 0 nella gara di esordio del girone C di Serie C a Matera è palpabile, soprattutto dal tono. ”Spiace essere partiti con una sconfitta - commenta a caldo il direttore sportivo amarantoceleste Malù Mpasinkatu - Prendiamo però il lato positivo: i ragazzi hanno dato tutto e si sono impegnati per tutti i novanta minuti come gli era stato richiesto. Siamo una squadra giovane che, come sottolineato durante il precampionato, ha nella fisicità e nell’esuberanza il suo punto di forza. Ci serve fare esperienza e gare come quella di stasera servono proprio a questo".

