Rieti, controlli delle forze dell'ordine sull'obbligo di mascherine all'aperto

RIETI - Primo giorno dell'obbligo di utilizzo della mascherina all'aperto nel Lazio e primi controlli da parte delle forze dell'ordine. Già dalla prima mattinata di oggi sono scattati i controlli per il rispetto delle nuove disposizioni anticovid anche nel capoluogo sabino. In particolare questa mattina l'attività di monitoraggio e controllo degli operanti della Squadra volante della Questura di Rieti si è focalizzato nell'area di piazza Cavour, via Roma e piazza del Comune nonché anche all'interno di mezzi pubblici. Ampia tollerabilità da parte degli agenti ma anche un generale rispetto delle regole da parte dei reatini.