RIETI - Mario D’Angeli è il nuovo presidente di Senior Italia Federcentri di Rieti. A capo del Centro sociale anziani di Santa Rufina, D’Angeli è stato eletto durante l’assemblea del coordinamento provinciale che ha eletto anche il nuovo consiglio direttivo composto dal vice presidente vicario Attilio Chinzari (Centro sociale anziani di Antrodoco), della vice presidente Ornella Simotti (Centro sociale anziani di Belmonte), Cesarina Cecchini (Centro sociale anziani di Amatrice) e Maria Laura Piacentini (Centro sociale anziani di Contigliano).Il presidente uscente Giuliano Liberati è stato acclamato all’unanimità dall’assemblea presidente onorario del coordinamento provinciale con l’augurio di averlo presto, una volta ristabilito in salute, di nuovo presente come guida e come amico. Il direttivo sarà affiancato dai collaboratori Claudia Claudi (segretaria verbalizzante), Sandro Vincenzoni (tesoriere) e Renzo Mariotti (segretario).I Centri sociali per anziani della provincia di Rieti aderenti alla Senior Italia Federcentri affiancano alla classica attività associativa, una costante attenzione alle problematiche della salute. Ciò grazie alla collaborazione con le istituzioni per la tutela della salute e la promozione dell’invecchiamento attivo. L’organizzazione promuove campagne di screening per importanti patologie, organizza, all’interno dei centri anziani affiliati, il turismo sociale, la formazione in ambito tecnologico e promuove stili di vita che favoriscono un sano invecchiamento.