RIETI - E' stata intitolata questa mattina, 1° dicembre, via Cese, in località Chiesa Nuova, in nome di Marino Zepponi. Rieti onora il ricordo del sorridente operaio della Snia Viscosa, impegnato in politica, ma più ancora nel sociale, soprattutto nel quartiere di Chiesa Nuova dove ha creato una squadra di calcio per I giovani che non avevano nessun punto di riferimento.Rispettato e amato perfino dalle squadre avversarie, Zepponi è stato nominato inoltre Cavaliere della Repubblica e Grande Invalido del Lavoro. Scomparso il 29 dicembre 2003, ha lasciato un vuoto incolmabile in coloro che lo hanno conosciuto e nella famiglia, a cui era legatissimo.All'intitolazione erano infatti presenti figli - Enrico, primario del reparto analisi del San Camillo De Lellis, e Amalia, insegnante dell’Alberghiero - nipoti, pronipoti, rappresentanti del Partito Socialista di cui fu attivo funzionario, gli ex giocatori della squadra e tantissimi amici.