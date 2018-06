di Christian Diociaiuti

RIETI - Volevate il cda? C’è, ma non è noto. Del Rieti, per ora, abbiamo solo il presidente. “Nella giornata odierna si è svolto il consiglio d'amministrazione di Fc Rieti 1936 srl al termine del quale è stato nominato il Sign. Gianluca Marini presidente della società” scrive il Rieti, che condisce queste poche righe con le parole di Gianluca Marini, agente Fifa che abbiamo imparato a conoscere perché il primo (e l’unico) ad apparire in questo nuovo corso del Rieti: "È per me un onore essere stato scelto dalle parti come figura di garanzia. Nei prossimi giorni definiremo l'organigramma societario e tecnico sui quali stiamo lavorando duramente per far si che il passaggio della societaria dal calcio dilettantistico a quello professionistico sia il più efficiente e veloce possibile. Colgo l'occasione per ringraziare in modo particolare Riccardo Curci che continuerà a far parte della società da me presieduta. Forza Rieti!".



AVANTI PIANO

Marini, da presidente della società amarantoceleste, ora, finalmente, avrà la possibilità di muoversi con mani libere per il club, in termini ufficiali, soprattutto sul fronte dell’iscrizione, ingaggi e via dicendo. Ma per ora la società non ha comunicato altri nomi o figure e soprattutto rimane l’interrogativo che tutti gli appassionati e chi ruota attorno al club, si pongono: “Perché non dirci di chi è questa società, subito, dal primo giorno?”. Oltre a Marini sappiamo di Curci al 15% e poco altro: ora è attesa la redazione del resto dello staff societario e tecnico (a partire dall’allenatore, nei giorni scorsi avanzata l’ipotesi di uno straniero dalla penisola iberica), ma soprattutto una conferenza stampa in cui far luce sulla proprietà. Intanto, dal club assicurano di aver inviato alla Lega e alla Figc la conformità dello stadio, necessaria per l’iscrizione che verrà presentata a breve. I lavori, tuttavia, devono partire. Su soldi (455mila euro) e carte, dalla società, arrivano rassicurazioni. La scadenza per portare tutto a Firenze è tra quattro giorni.

