La reatina Mariella Segreti a Bucarest per la presentazione di un libro sull'ecopsicologia

RIETI - Grande emozione per la reatina Mariella Segreti, a Bucarest lo scorso 3 febbraio, per presentare il libro “Green Guide” di cui è coautrice. Un impegno che la 24enne ha portato avanti con la “Igor Vitale International”, realtà per cui lavora e che si occupa di psicologia nel contesto del progetto Erasmus+. Ed è in questo ambito che si inserisce anche la presentazione del libro, che si è tenuta nella capitale romena in conclusione del progetto “Environment Security, our Future Security”.



Una soddisfazione che arriva durante gli studi magistrali in psicologia per Segreti, e che è sintomo di un acceso interesse anche per la tematica ambientale: dall’unione di questi due ambiti nasce l “ecopsicologia”, materia di riflessione al centro del libro.

Tanti gli aspetti esplorati nelle pagine di “Guida Verde”: «C’è un intero capitolo che si concentra sull’importanza di inserire programmi dedicati alla sostenibilità anche nelle scuole primarie – sottolinea Segreti – Oltre alle statistiche sull’efficacia di questi programmi “verdi”, nel libro ci sono anche le linee guida per attuarli nelle scuole».





Così anche una reatina mette la sua firma su un lavoro svolto in collaborazione con un team eterogeneo di esperti dall’Italia e dalla Romania e inserito in un progetto europeo, in attesa della traduzione del libro in lingua italiana.