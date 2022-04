E' morto Mariano Gatti, la città in lutto

RIETI - È morto Mariano GattiMariano Gatti. Aveva 67 anni. Costretto su una sedia a rotelle, Mariano era una personaggio molto nota in città, in particolare per la sua attività di volontariato svolta a tutela dell'età evolutiva e delle persone disabili. Con la Polizia Municipale di Rieti e con la sua associazione Atev aveva ideato il servizio dei "vigili in carrozzina".

Un lavoro svolto insieme ai vigili urbani effettivi insieme a Sonia Limoncelli per segnalare ed individuare le barriere architettoniche cittadine. Mariano aveva 4 figli.