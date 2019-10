© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - RIETI - Ore contate per il tecnico Alberto Mariani e il suo vice Danilo Giovannelli. I due in questo momento sono a colloquio con la società e, da quello che trapela, starebbero per riproporre quelle stesse dimissioni che il Rieti aveva respinte dieci giorni fa. A neanche 80 giorni dal suo primo allenamento allo Scopigno, dunque, sta per terminare l'avventura sulla panchina amarantoceleste del tecnico capitolino. Allenamento odierno posticipato di due ore (allo Scopigno e non piu al Gudini) e sqquadra che, per il momento, verrà affidata al duo Garofalo-Maggiani, in attesa di decidere su chi far ricadere la scelta. In ballo c'è anche Eziolino Capuano, il quale ha chiesto tempo per verificare alcune situazioni prima di accettare o meno. Mariani paga a caro prezzo l'ottava sconfitta stagionale, tra Coppa e campionato e lascia un gruppo che ora ha bisogno di essere rigenerato sotto ogni aspetto.