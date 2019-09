FIDUCIA A TEMPO?

RIETI - Il Rieti ha scelto: sarà ancora Alberto Mariani a guidare la squadra. Dimissioni respinte dunque "dopo un attento e lungo confronto avuto in questi giorni a seguito della pesante sconfitta di sabato sul campo della Casertana" si legge nella nota ufficiale diramata poco fa dal club.Domenica, quindi, toccherà a Mariani guidare la squadra contro il Potenza (ore 15 arbitro Marini di Trieste), in un'altra gara dal coefficiente di difficoltà piuttosto elevato, così come la trasferta di Catanzaro prevista per il mercoledì successivo al "Ceravolo" (ore 20,45). Ma se in 180' il Rieti dovesse restare ancora all'asciutto, quali scenari potrebbero aprirsi? La sensazione è che la conferma di Mariani sulla panchina del Rieti non è altro che un modo per prendere ulteriore tempo, capire bene anche gli scenari societari e poi eventualmente cambiare rotta.La squadra, quindi, da oggi 18 settembre, ritroverà Alberto Mariani regolarmente al proprio posto, come il resto dello staff: ci sono 3 giorni a disposizione per studiare l'assalto al Potenza, con un Tirelli in più a centrocampo, dopo l'assenza per squalifica a Caserta.