di Lorenzo Bufalino

RIETI - Manca ormai pochissimo all’inizio dei campionati Europei assoluti di Berlino, evento dell’anno per quanto riguarda anche l’atletica mondiale. Tutti i migliori atleti in Europa dal 6 agosto proveranno a vincere uno dei titoli messi in palio dalla manifestazione che si svolgerà all’Olympiastadion. Nella selezione azzurra ci sono tanti reatini, e tra questi non poteva mancare Maria Enrica Spacca.



La nativa de L’Aquila cresciuta nel cicolano a Borgorose, ne ha fatta di strada dalla sua prima nazionale assoluta. A Berlino la reatina raggiungerà quota 26 canotte azzurre in 9 anni, la prima nel 2009 a Leiria in Portogallo durante il campionato Europeo per Nazioni. La Spacca sarà quindi una delle veterane della squadra femminile. Una stagione non facile questa per la portacolori del gruppo sportivo dei Carabinieri, con una condizione che non è mai riuscita a salire al top. Seguita sempre dagli occhi attenti del suo allenatore Roberto Bonomi la Spacca si è tolta comunque già una grande soddisfazione in maglia Studentesca quando a Modena, ha partecipato alla vittoria del primo scudetto assoluto della squadra che l’ha fatta conoscere al panorama nazionale.



Una vittoria importante per lei che ha sempre sostenuto i colori rosso-blu della Studentesca impegnandosi molto spesso anche in gare non proprio sue. Due anni fa la Spacca andava a vivere una stagione ed un’estate magica, con la vittoria del bronzo ad Amsterdam nella staffetta 4x400 ed il sesto posto in finale sempre con la staffetta a Rio de Janeiro. A Berlino sarà molto importante la sua figura soprattutto per le atlete più inesperte convocate per la staffetta 4x400, dove lei ha dimostrato sempre di avere una marcia in più.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47



