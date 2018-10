© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Santa Rufina gli amici di Marco Tosti si sono messi presto all’opera per realizzare una gigantografia del loro compagno, che ora fa bella mostra davanti al bar Aia.Fin dalle 8 hanno cominciato ad assemblare i pannelli in legno sui quali è stata stampata una bella foto del giovane, in compagnia di un amico a quattro zampe. “È un modo per ricordarlo - spiegano i ragazzi. Abbiamo scelto qualcosa di grande, perché lui era un grande, sempre pronto a far del bene agli altri e alla comunità in cui viveva”.Intanto questa mattina nelle scuole di Cittaducale, Santa Rufina e Grotti è stato rispettato a mezzogiorno un minuto di silenzio per ricordare Marco, come chiesto nell’ordinanza del sindaco Leonardo Ranalli che ha indetto il lutto cittadino.Il funerale, che sarà celebrato oggi alle 15 all’aperto, nell’area del campo da basket adiacente al palazzetto. Sarà presieduto dal vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili e celebrato dal parroco di Santa Rufina don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme. I titolari delle attività economiche sono stati invitati a sospendere il lavoro in concomitanza con le esequie: così farà il bar Aia, dove sabato Marco ha bevuto l’ultimo caffè, prima di andare a caccia e dove nessuno riesce a credere che quel ragazzo, dal cuore tanto grande, non ci sia più.