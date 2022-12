Giovedì 15 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - Agli onori delle cronache internazionali ci balzò quando, all’inizio del 2020, il suo nome (insieme a quello del collega Brent Watson) finì sia sul Washington Post che sul Los Angeles Times, i quali rilanciarono la notizia della vendita, per 6,75 milioni di dollari, della villa di Los Angeles dove Ronald Reagan, presidente degli Usa dal 1981 all’89, visse negli anni ‘40 insieme alla sua prima moglie, l’attrice Jane Wyman.

E dopo aver venduto casa, fra i tanti, alla top model italiana Bianca Balti ed averne affittata un’altra nientemeno che all’attore Michael Douglas, oltreoceano il 26enne reatino Marco Salari è stato ora indicato dall’Hollywood Reporter come uno dei primi cinque astri nascenti nel campo delle vendite immobiliari americane di lusso.

La trattativa. Fra gli ultimi colpi andati a segno, quello che Salari ha chiuso (per conto della Coldwell Banker, società per la quale lavora e insieme nuovamente al collega Watson) affiancando uno dei più stimati imprenditori della moda italiana nel mondo, Brunello Cucinelli, fondatore negli anni Settanta dell’azienda che porta il suo nome, dal 2013 quotata con successo in Borsa e che nel corso dei decenni ha fatto della qualità dei prodotti e dell’approccio umanista al capitalismo i suoi marchi di fabbrica.

Una residenza in stile coloniale degli anni Venti, quella recentemente acquistata da Cucinelli a Runyon Canyon, a circa 20 minuti da Los Angeles, ai piedi della collina di Hollywood. La villa, di 350 metri quadrati e circondata da una tenuta di circa 700 metri quadrati, è datata 1927 e viene descritta come Spanish colonial revival.

Fungerà da base d’appoggio per Carolina e Camilla Cucinelli, figlie di Brunello Cucinelli, quando per le loro attività e interazioni legate alla casa di moda si recano a Los Angeles. Non a caso giovedì scorso, 8 dicembre, le figlie dell’imprenditore perugino si trovavano nella Città degli Angeli, per una festa organizzata in una casa privata sulle colline appena sopra Sunset Boulevard.

«Stiamo cercando di creare una comunità intorno al brand, instaurando legami e connessioni, persone che possono condividere il messaggio della Brunello Cucinelli nella vita di tutti i giorni. Questa per noi è una sorta di seconda casa», ha dichiarato a Wwd, Women’s Wear Daily, Carolina Cucinelli, co-presidente e co-direttore creativo della casa di moda di Solomeo, in provincia di Perugia.

Ex giocatore di basket. Trasferitosi a vivere stabilmente a Los Angeles nell’estate del 2017, bilingue dalla nascita, con la cittadinanza americana già in tasca e un passato sportivo fino alla prestigiosa serie A del basket italiano, ancora prima dell’incontro con Cucinelli, Marco Salari – grazie ai risultati ottenuti - tra ottobre e dicembre 2020 era finito anche nell’ambita lista dei primi mille migliori agenti internazionali del Realogy Brokerage Group, della quale la Coldwell Banker è una sussidiaria.