Marco Ranucci convocato dalla Fidal al raduno nazionale di Tirrenia

RIETI - Il forte mezzofondista della Studentesca Andrea Milardi dal 9 al 15 gennaio si allenerà a Tirrenia con i migliori Under 23 d’Italia. Riconosciute quindi le sue grandissime potenzialità dalla Fidal Nazionale, la quale lo terrà per il futuro in grande considerazione.

Il suo allenatore, Toto Panzini, responsabile del mezzofondo reatino da 40 anni e con 31 titoli italiani in bacheca, pronostica per questa estate la prima maglia azzurra della nazionale italiana, premio sicuramente meritato per i grandi sacrifici che Marco Ranucci compie giornalmente in allenamento.

Con Marco Ranucci si rinnova perciò una vecchia tradizione che dimostra quanto i ragazzi della nostra città siano portati per il mezzofondo di alto livello.