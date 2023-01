Marco Morandi chiude le feste a Leonessa: sabato sera lo spettacolo all'Auditorium

RIETI - Anche a Leonessa le festività si avviano alla conclusione, con il concerto di Marco Morandi previsto per la serata di sabato 7 gennaio. “20 Canzoni da portare su un’isola deserta” è il nome dello spettacolo che Morandi, figlio di Gianni, porterà sul palco dell’Auditorium S. Lucia: una collezione di pezzi fondamentali per lui, tra i quali non potranno mancare anche alcuni di Rino Gaetano.



Morandi è infatti legato a doppio filo con l’artista crotonese: lo conferma la sua lunga esperienza nella Rino Gaetano Band e la recente incisione del brano “Centonove”, il cui titolo fa riferimento ad un verso di “E io ci sto” dello stesso Gaetano. Con questa canzone, Morandi immagina il proseguimento dell’amore di Rino e Amelia, come se lui non fosse mai morto in quell’incidente stradale del 2 giugno 1981.



Uno spettacolo tutto da cantare quello previsto a Leonessa, che chiude il calendario delle festività allestito dalla Pro Loco e dall'amministrazione comunale, con un artista eclettico che vanta una lunga esperienza tra musica, tv e teatro.