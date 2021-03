E' uscito il nuovo album di Marco Graziosi: tutto pronto per la presentazione in streaming

RIETI - Il secondo album di Marco Graziosi è finalmente disponibile nei negozi di dischi ed online. Vede la luce un lavoro lungo e minuzioso, che il cantautore reatino ha intitolato con il suo stesso nome, e che avevamo già conosciuto con gli estratti “L’amore a tempo determinato” e “Dove hai messo cappuccetto rosso?”.

Un totale di 12 brani che gravitano attorno all’amore e alle sue mille sfaccettature, per sfociare anche in altre tematiche e in percorsi più personali, tutti da esplorare attraverso i testi profondi e a tratti ironici.

«Sono molto soddisfatto di questo album prodotto artisticamente da Gianluca Misti e Francesco De Nigris, due professionisti che hanno collaborato anche con Silvestri e Gazzè– spiega Graziosi – Questo disco è una prosecuzione del lavoro e delle esperienze vissute finora».

Inevitabile l’influenza di Rino Gaetano, grande amore di Graziosi che lo ha più volte omaggiato reinterpretandone il repertorio; ma, ascoltando il disco, si possono cogliere anche altri richiami autorevoli come quello alla poetica di Pascoli.

Oltre che in cd e in streaming, è possibile ascoltare “Marco Graziosi” anche sul piatto: il formato in vinile, in edizione limitata, è l’unico a comprendere anche la bonus track “Tu, forse non essenzialmente tu”, brano di Rino Gaetano reinterpretato da Graziosi.

Altre anticipazioni sull’album le svelerà lo stesso autore stasera, 12 marzo, alle 21.30, in diretta contemporaneamente sulla sua pagina Facebook e su quelle dell’etichetta “Vrec Music Label” e di “Davvero Comunicazione”: uno showcase anticipato da un’intervista e con all’interno anche un live acustico, in attesa dell’uscita del terzo estratto, prevista per il 9 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA