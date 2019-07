© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nuova avventura per il tecnico reatino Marco Abati. Dopo aver chiuso la stagione scorsa come vice di Festuccia alla guida del Real Rieti, ed il lavoro svolto con il settore giovanile, lo stesso Abati aveva annunciato la separazione dal club amarantoceleste. Tra le esperienze avute in carriera anche quella alla guida dell'Olimpus, nella serie A femminile, un mondo che lo aveva colpito ed affascinato, tanto che questa nuova esperienza lo porterà alla guida del Perugia Futsal Femminile, nel campionato di serie A2: «Non mai smesso di essere rimasto stregato dal mondo del futsal femminile - racconta Abati-, è difficile per chi non ha avuto il privilegio di lavorare con le ragazze spiegare cosa possa significare. Desideravo tanto tornarci».Come detto, quella appena conclusa è stata una stagione che lo ha visto impegnato con il Real sia a livello di settore giovanile che di prima squadra: «Il settore giovanile ha ottenuto risultati lusinghieri. L'Under 15 quarta in campionato ma prima nella classifica disciplina, che ha un significato straordinario, l'Under 17 promossa in Elite e l'Under 19 che si è piazzata seconda alle spalle della Roma, squadra che poi ha vinto Coppa Italia e Scudetto».Nel bilancio non può ovviamente mancare anche un passaggio sull'esperienza in serie A: «A parte l'epilogo della semifinale scudetto, con tutte le attenuanti del caso, credo di poter dire che sia stata un'ottima stagione. Il Real Rieti va benissimo cosi come è, lo dimostrano i risultati conseguiti negli anni, è una squadra che va seguita ed amata, senza se e senza ma. Rifarei tutto della scorsa stagione, perché ogni scelta, come si dice, è stata fatta in scienza e coscienza. Perchè ho scelto di lasciare? Perché il Real Rieti necessitva, come è giusto che sia, di un impegno straordinario. Situazioni familiari e professionali non mi avrebbero permesso di dare, come la passata stagione, il cento per cento. Nonostante la fiducia e la richiesta del patron Roberto Pietropaoli di rimanere ho dovuto fare scelte diverse».Ora però è tempo di nuove sfide e di nuovi obiettivi: «Voglio creare un ambiente in cui si possa coniugare competenza, sacrificio, passione ed un pizzico di incoscienza. Sogni? Quelli me li porto quotidianamente sul campo, per condividerli con le persone che ho la fortuna di incontrare lungo nel lungo cammino del futsal. Posso dire che fortunatamente il cassetto dei sogni è vuoto».