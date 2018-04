di Daniela Melone

RIETI - Con la Marcia del volontariato scenderà domani - sabato 7 aprile - il sipario sui numerosi eventi proposti da «Rieti città senza barriere», manifestazione promossa da Atev, associazione tutela età evolutiva e dai Centri di Servizio per il Volontariato.



Operatori, studenti, genitori e volontari sono stati i protagonisti dei nove appuntamenti proposti in questa quarta edizione, che si è aperta il 22 febbraio. «Rieti città senza Barriere rappresenta la volontà di cambiamento, verso una società più aperta verso i bisogni dei singoli e delle tante persone in situazioni di disagio», spiegano gli organizzatori invitando la cittadinanza a partecipare alla Marcia.



Il ritrovo è domani mattina. sbatao 7 aprile - alle 9 davanti l’ingresso principale del centro commerciale Perseo. 500 le presenze già confermate, tanti saranno gli studenti e i volontari che con la loro presenza si impegneranno ad abbattere le barriere culturali. E’ di circa tre chilometri il percorso che attraverserà viale Matteucci, piazza Cavour, via Roma. In piazza Vittorio Emanuele II è prevista una sosta. Il corteo incontrerà le autorità locali e il vescovo Domenico Pompili. Attraversando via Cintia, via dei Gerani e via Borsellino farà poi ritorno al Perseo.



In concomitanza della Marcia, nella piscina di Campoloniano si accenderanno i riflettori anche sui Giochi regionali di nuoto Special Olympics, che vedranno impegnati 240 atleti con disabilità intellettiva. L’ingresso è gratuito.

