L’INTERVISTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si apre una grande porta per la vita calcistica di Michele Marchegiani, giovane attaccante di San Polo di Tarano. Il ragazzo, classe 2006, ha da pochi giorni firmato il contratto che lo legherà al settore giovanile della Ternana. Michele, che nella scorsa stagione ha vestito la casacca e la fascia di capitano della Narnese Calcio andando in gol numerosissime volte nel corso del campionato, di alcuni tornei e numerose amichevoli, è stato dapprima preso in esame (da alcuni osservatori del Perugia e della Ternana) e poi selezionato proprio dal club rosso-verde. La vita del giovane, nato a Roma il 21 marzo del 2006, nel mondo del calcio professionistico, può perciò prendere il via. Michele, però, rimane ben piantato con i piedi per terra, come lui stesso ci racconta. Abbiamo posto al giovane alcune domande, circa il suo recente passato, buttando un occhio anche al suo prossimo futuro.«Certo! È stato estremamente gratificante. Dapprima ho potuto esprimere il mio potenziale durante il provino mentre, dopo circa 2 mesi, mi è arrivata la richiesta di poter vestire la maglia rosso-verde nella prossima stagione, giocando nel settore giovanile. Ovviamente ho dovuto scegliere se accettare o meno...alla fin fine sono un ragazzo di soli 13 anni e perciò questo è un passo decisivo; ho deciso di accettare e di buttarmi in questa nuova importante avventura».«La scorsa stagione è cominciata con alcune gare di campionato a 11, poi bloccato dalla Federazione. Successivamente perciò abbiamo giocato alcune amichevoli (una, ad esempio, contro in casa dei ragazzi del Frosinone, vinta 3-0) e dei tornei (ad esempio il “Torneo della Befana” contro i giovani di Torino, Empoli, Inter e Sampdoria, nel quale abbiamo ben figurato). Io ho subìto, durante la stagione, 2-3 infortuni che mi hanno relegato al di fuori del terreno di gioco complessivamente per circa un mese e mezzo».«Sicuramente affronterò questa nuova sfida con entusiasmo. Sarà un campionato difficile e ovviamente sarà complicato ottenere da subito un posto nell’undici titolare. Non mi pongo obbiettivi e mete, anche perché per ora, vista anche la mia giovani età, devo pensare alla mia “carriera scolastica”. Ovviamente ce la metterò tutta. Io vivo per il calcio, 24 ore su 24. Mi piace tanto esprimermi sul terreno di gioco. Daró tutto me stesso in questa mia nuova sfida».«Certamente. In primis vorrei ringraziare il mio allenatore della Narnese, Andrea Fabri. È un allenatore preparato, che mi ha permesso di migliorare. È forse anche più di un allenatore: è un vero educatore. Sempre disponibile al dialogo ed al confronto, è stato molto importante per me, perché grazie ai suoi insegnamenti sono migliorato e ciò mi ha permesso di essere notato dalla Ternana. Infine vorrei ringraziare tutta la società della Narnese, per la vera professionalità dimostrata e in ultimo, ma non per importanza, la Ternana che mi ha selezionato e che mi sta aprendo le porte per questa mia nuova avventura».