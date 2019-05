© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna domenica 12 maggio il tradizionale appuntamento con la Festa della Scuola cattolica in provincia di Rieti. La manifestazione, nota come Maratona di Primavera, è giunta alla sua trentaduesima edizione, rappresentando ormai per la città un importante evento di socializzazione e di incontro per i bambini e le loro famiglie.Quest’anno, ispirati anche dalle difficili relazioni sociali e familiari, gli organizzatori hanno scelto lo slogan “Insieme si può", tema molto sentito su cui verteranno tutti gli spettacoli preparati dalla scuole partecipanti.La Maratona 2019 è inserita in un più ampio progetto triennale autorizzato dal MIUR e voluto dalla Chiesa di Rieti, che mette in rete le scuole paritarie della provincia di Rieti che unite dall'ispirazione cristiana, si confronteranno e condivideranno alcuni momenti importanti come la Maratona, progetti sul francescanesimo e un articolato musical "Forza Venite Gente", che vede impegnate tutti i genitori delle scuole cattoliche per uno spettacolo che si terrà il 23 maggio al Teatro Flavio Vespasiano alle ore 17 e alle ore 21.La Maratona di Primavera il 12 maggio inizierà alle 9.45 con il raduno in piazza Mazzini per proseguire con la celebrazione della S. Messa nella Basilica di S. Agostino, officiata dal Vescovo Domenico Pompili, al termine della quale il corteo, passando per le vie cittadine ( via Pescheria, via Garibaldi, Porta d'Arce, via Nuova, via T. Varrone, via Cintia, via dei Tigli, Viale Verani) giungerà al Campo scuola Guidobaldi dove ci sarà l’opportunità di pranzare grazie all’operosità di volontari e sponsor privati che, anche in momento di crisi, hanno voluto comunque sostenere l’iniziativa che è giunta alla sua 32^ edizione.Al corteo parteciperà anche la Banda musicale Città di Rieti e le Majorettes di Rieti. Seguiranno dalle ore 14.45 le esibizioni dei gruppi presentati dalle scuole per le quali insegnanti e studenti si stanno impegnando da mesi.Le iscrizioni alla manifestazione non competitiva aperta a tutti si effettueranno presso le segreterie delle Scuole cattoliche e nel luogo della partenza. Lo svolgimento è assicurato con qualsiasi condizione meteorologica.Scuole aderenti:Maria Bambina ( Canetra)Santa Croce ( Passo Corese)Regina Elena ( Torri in Sabina)S.Rosa Venerini ( Rieti)Divino Amore ( Rieti)Scuole dell’Infanzia S.Chiara Fiuggi ( S.Rufina)Scuola Olga Piaceri ( Canneto)E.Maraini Suore Mareri ( Rieti)Istituto Paritario Bambin GesùSuore oblate SS.mo Bambin Gesù.