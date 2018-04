di Fabiana Battisti

RIETI - Marat torna in concerto al Bee'er Sheva domani (venerdì) sera. Con voce, chitarra e pianoforte, il progetto cantautorale di Marta Lucchesini, di radici romane, racconta storie di personaggi o persone sospese tra fantasia e realtà. Il tono caldo e appassionato trascina il pubblico nella spensieratezza di un linguaggio puro e forte. Al Be'er Sheva Marat sarà accompagnata eccezionalmente da Walter Silvestrelli al basso, Ludovico Lentini alle tastiere, Francesco Pafundi al sax e Fabio Sabato alla batteria.



A un anno dall'uscita di “Le Facce”, il suo primo EP, la cantautrice porterà nell'atmosfera catartica della serata live storie vecchie e nuove, indizio di un percorso sempre in evoluzione che dalle anticipazioni del locale sembrava poter essere affiancato sulle prime anche dall'amico reatino Carlo Valente. In realtà sul palco del Be'er potrebbe materializzarsi con Marat un altro artista italiano, l'irrivente e ormai ben noto Brunori Sas. Sulla pagina dell'evento è comparsa infatti questa suggestione, lanciata dallo stesso Carlo Valente, impegnato nel suo tour ma attento a solleticare il pubblico reatino con la perfomance del duo Marta Lucchesini-Dario Brunori nell'ultimo live romano di Marat all'Asino che Vola.



LA BIOGRAFIA

La cantautrice riassume così la sua biografia: « io nella vita nasco suono cresco suono corro e suono». Nel 2015 finalista al Premio De Andrè e tra i partecipanti alle selezioni live di Musicultura, suona da tempo in vari posti d’Italia tra cui Torino, dove è stata vincitrice del concorso Duel-Cantautori a confronto, Milano - in apertura a Margherita Vicario- , Siena, Bologna e Roma. Diplomata a Officina Pasolini, percorso comune all'amico e cantautore reatino Carlo Valente, frequenta il primo anno del triennio di Composizione per la Musica Applicata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. A Febbraio del 2017 è uscito il suo primo EP “Le Facce”, con la produzione artistica di Luca Bellanova.

